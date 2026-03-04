Против блогера-иноагента Майкла Наки возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки (объявлен в России иноагентом). Поводом стала публикация в интернете, в которой блогер публично призывал «к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Майкл Наки (объявлен в России иноагентом)

Фото: @macknack (иноагент) Блогер Майкл Наки (объявлен в России иноагентом)

Фото: @macknack (иноагент)

Дело (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ) ведет следственный отдел по Басманному району управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве. «Рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в столичном главке.

В 2023 году Басманный суд Москвы заочно приговорил Майкла Наки (иноагент) и расследователя Руслана Левиева (Карпука; тоже иноагент) к 11 годам колонии по делу о военных фейках.