На Ставрополье бывшего замначальника колонии подозревают в сборе зарплат осужденных

В отношении бывшего заместителя начальника колонии в Кочубеевском округе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, подозреваемый в 2024 году потребовал с одного из осужденных, работавшего в пищеблоке, собирать с осужденных половину их зарплаты. «Полученные денежные средства использовались на закупку продовольственных товаров для их дальнейшей реализации среди иных осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии. Также частью средств были оплачены выполненные в учреждении работы и услуги»,— уточняется в сообщении. Следствие занимается сбором и закреплением доказательств по делу.

Наталья Шинкарева