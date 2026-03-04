Около 500 дагестанских паломников остаются в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии около 500 паломников из Дагестана ожидают возвращения домой, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора хадж-оператора «Марва-тур» Шамиля Магомедова.

«Задержка связана с обострением ситуации в ближневосточном регионе и изменениями в графике авиасообщения. Наших паломников мы везем туда и обратно двумя авиакомпаниями. На днях рейсом одной из них мы доставили домой более 100 человек»,— пояснил господин Магомедов.

По словам собеседника агентства, сейчас на стадии согласования находятся безопасные воздушные коридоры и графики дополнительных рейсов для вывоза паломников.

Как сообщалось ранее, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану с целью смены власти в стране. Ответом Ирана стала атака Израиля, а также и американских баз в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте.

Наталья Шинкарева