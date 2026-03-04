В тюрьме умер один из самых жестоких главарей Коза-ностры Нитто Сантапаола

В миланской тюрьме «Опера» умер 87-летний Бенедетто «Нитто» Сантапаола. Он был один из главарей Коза-ностры, отбывавший пожизненное наказание за многочисленные преступления. Как сообщает BBC, за решеткой Сантапаола провел более 30 лет.

Нитто Сантапаола родился в бедной семье на Сицилии, в молодости стал членом местной мафиозной группировки, которая впоследствии будет носить его имя. К 1970-м годам он сумел подняться до высших постов в Коза-ностре.

Сантапаола причастен к ряду громких убийств, в том числе заместителя командующего корпуса карабинеров генерала Альберто далла Кьезы, прокурора Джованни Фальконе, бывшего обвинителем на многих процессах против мафии, судьи Паоло Борселлино.

В 1980–1990-х годах он считался одним из самых жестких главарей мафии. Был арестован вместе с женой в 1993 году на ферме недалеко от Катании. По итогам нескольких судебных процессов был приговорен к нескольким пожизненным срокам. Скончался в тюремной больнице, куда его перевели из камеры из-за ухудшившегося здоровья.

Алена Миклашевская