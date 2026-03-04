Спортсменки на подгляденье

Международный профсоюз футболистов (FIFPro) призвал Международную федерацию футбола (FIFA) вмешаться в громкий скандал, разворачивающийся в чешском женском футболе. Петр Влаховский, признававшийся лучшим женским футбольным тренером в Чехии, на протяжении нескольких лет тайно снимал на видео футболисток ФК «Словацко» в раздевалках и душевых. Влаховский, на компьютере которого была также обнаружена детская порнография, еще и обменивался записями с другими людьми. Однако серьезного наказания он избежал. Суд приговорил его к условному сроку и на пять лет запретил занимать должности в футболе. Проблема в том, что запрет действует только на территории Чехии. То есть ничто не мешает Влаховскому снова начать тренировать в другой стране.

Международный профсоюз футболистов рассказал о громком скандале, разразившемся в чешском женском футболе. Главный тренер команды «Словацко» Петр Влаховский был уличен в том, что тайно снимал на видео своих футболисток. Камеры были размещены им в раздевалках и душевых, прятал он их в сумке и даже в бутсах. На самом деле это довольно давняя история. Влаховский был задержан еще осенью 2023 года. Тогда же у него прошли обыски. Полиция обнаружила на компьютере тренера не только видео с футболистками (самой младшей из подопечных Влаховского было на момент съемки 17 лет), но и детскую порнографию. Оказалось, что Влаховский, к слову, весьма авторитетный тренер в женском футболе (он тренировал юношескую сборную Чехии, а в 2019 году признавался в своей стране тренером года), на протяжении четырех лет тайно снимал футболисток (в общей сложности у него нашли 28 роликов с участием 14 спортсменок). Причем записи он использовал не только в личных целях, а еще и обменивался ими с посетителями одного из специализирующихся на таком контенте сайтов. Мониторинг этого ресурса и вывел на след Влаховского.

Как ни странно, тогда инцидент должной огласки не получил. Дело тянулось почти два года. Весной 2025-го Влаховскому дали всего год лишения свободы условно плюс на пять лет запретили занимать должности в футбольных структурах. Дело Влаховского рассматривалось в особом порядке. Свою вину он не отрицал, а потому и суд, и прокуратура сочли возможным рассмотреть случай без исследования доказательств и без привлечения к процессу потерпевших.

И вот только теперь футболистки, ставшие жертвами Влаховского, решили заговорить. Одна из них, Кристина Янку, назвала приговор суда «насмешкой». «Следователь заранее предупредил, что нам не стоит ждать сурового приговора. Чешские законы не относят такие деяния к тяжким»,— рассказала она изданию Seznam Zpravy. Она также отметила, что футболистки «Словацко» тяжело переживали случившееся.

«Некоторых рвало, у других появилась навязчивая мысль, что за ними следят, у многих были нарушения сна»,— отметила Янку.

Особое возмущение потерпевших вызвало не только то, что Влаховский избежал реального тюремного срока, но и то, что он в любой момент может вернуться к тренерской деятельности. Ведь его дисквалификация распространяется только на Чехию. В любой другой стране он может тренировать, а в 2030-м сможет возобновить деятельность и на родине. Именно на это и обращает внимание FIFPro и призывает FIFA и Футбольную ассоциацию Чехии (FACR) все-таки принять меры в отношении Влаховского и других лиц, уличенных в такого рода деяниях. При этом, отмечают в FIFPro, FACR до сих пор вела себя крайне пассивно. По словам главы чешского профсоюза футболистов Маркеты Вохоски Гайндловой, в федерации постоянно тянули, ссылаясь на то, что есть дела поважнее. «Тогда мы решили сделать историю публичной. Да, это создаст давление на футболисток, но это важный шаг, призванный привлечь внимание к проблеме»,— пояснила Гайндлова, заявление которой приводится на официальном сайте FIFPro.

Международный профсоюз также призывает FACR применить к Влаховскому дисциплинарные меры, а также предлагает высказаться и FIFA. От головной футбольной структуры планеты ждут конкретных шагов — составления, публикации и поддержания в актуальном состоянии списка тренеров, дисквалифицированных за домогательства и иные сексуальные преступления. Для этого один из сотрудничающих с FIFPro юристов, Кэт Крейг, предлагает обязать национальные федерации под угрозой наказания за неисполнение уведомлять FIFA о всех случаях, подобных тому, «героем» которого стал Влаховский. «Чешский случай ужасен. Но, к сожалению, он не уникален»,— отметила Кэт Крейг.

