Ливия усилила меры безопасности после атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз»

Власти Ливии приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности судоходства после атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз». Об этом говорится в заявлении Национальной нефтяной корпорации Ливии.

В компании сообщили, что танкеры продолжают заходить в ливийские порты в штатном режиме. Уровень готовности служб к оперативному реагированию повышен для обеспечения бесперебойной работы.

Национальная нефтяная корпорация подчеркнула, что пожар на танкере сжиженного природного газа «Арктик Метагаз» у побережья страны не повлиял на поставки нефти и газа и обеспечение внутреннего рынка топливом. Судно не связано с корпорацией и следовало транзитом из порта Мурманск в Порт-Саид.

3 марта Минтранс РФ сообщил об атаке на газовоз в Средиземном море безэкипажными катерами. Все 30 членов экипажа были спасены. Судно «Арктик Метагаз» построили в 2003 году на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. В 2025 году танкер получил российский флаг и новое название. Порт приписки — Сочи. Судно перевозило СПГ проекта «Арктик СПГ-2» и находится под санкциями США, Великобритании и ЕС.

