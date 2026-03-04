Aston Martin досрочно завершит гонку в Австралии из-за проблем с двигателем

У команды Aston Martin возникли проблемы с гоночными автомобилями перед стартом нового сезона «Формулы-1». Об этом сообщает Motorsport.

По данным источника, во время предсезонных тестовых заездов в Бахрейне у болидов AMR26 возникли проблемы с двигателем. Отмечается, что причиной стали «аномальные вибрации», которые повредили аккумуляторную батарею силовой установки от Honda.

Первый этап Гран-при «Формулы-1» пройдет с 6 по 8 марта в Мельбурне. Несмотря на проблемы с автомобилями, Aston Martin планирует принять участие в гонке. В случае снятия команде пришлось бы выплатить штраф за нарушение Договора согласия. Отмечается, что пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл проедут минимальную дистанцию, необходимую для квалификации к воскресной гонке, где они планируют пройти несколько кругов и свернуть в боксы.

Таисия Орлова