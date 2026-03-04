Особняк в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова, продали на электронном аукционе за 21,4 млн руб. Информация опубликована на государственном портале Torgi.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятый у Тимура Бекмамбетова дом в Казани продали за 21,4 млн рублей

Фото: Государственный портал Torgi.gov.ru Изъятый у Тимура Бекмамбетова дом в Казани продали за 21,4 млн рублей

Фото: Государственный портал Torgi.gov.ru

Аукцион состоялся 3 марта. Начальная цена лота составляла 9,3 млн руб. Согласно отчету, покупатель обязан провести работы по сохранению объекта, стоимость которых оценивается в 91,7 млн руб.

Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года является объектом культурного наследия. Общая площадь помещений составляет 204,2 кв. м.

Дом у режиссера изъяли летом 2025 года по иску прокуратуры. Суд установил, что здание не использовалось, находилось в законсервированном состоянии, а выданные ранее обязательства по проведению реставрационных работ не были исполнены.

Анна Кайдалова