Изъятый у Тимура Бекмамбетова дом в Казани продали за 21,4 млн рублей
Особняк в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова, продали на электронном аукционе за 21,4 млн руб. Информация опубликована на государственном портале Torgi.gov.ru.
Фото: Государственный портал Torgi.gov.ru
Аукцион состоялся 3 марта. Начальная цена лота составляла 9,3 млн руб. Согласно отчету, покупатель обязан провести работы по сохранению объекта, стоимость которых оценивается в 91,7 млн руб.
Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года является объектом культурного наследия. Общая площадь помещений составляет 204,2 кв. м.
Дом у режиссера изъяли летом 2025 года по иску прокуратуры. Суд установил, что здание не использовалось, находилось в законсервированном состоянии, а выданные ранее обязательства по проведению реставрационных работ не были исполнены.