В Казани выставили на продажу Дом Марджани, изъятый у Тимура Бекмамбетова

В Казани на торги выставили Дом Марджани, ранее изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова — мужа бывшего помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Начальная стоимость объекта составляет 9,3 млн руб. Информация о лоте опубликована на государственном портале Torgi.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия регионального значения «Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) – Б-Х.Ш.Апанаевой», 1873 г., изъятый на основании решения суда

Дом, признанный объектом культурного наследия регионального значения, расположен на улице Шигабутдина Марджани. Территория включает несколько помещений общей площадью более 200 кв. м, в том числе нежилые помещения и одну жилую квартиру.

Согласно материалам дела, дом был изъят по заочному решению Вахитовского районного суда Казани. С иском в суд обратилась прокурор Московского района города. В ходе проверки установлено, что собственник не исполнял обязанности по сохранению объекта культурного наследия.

Анна Кайдалова