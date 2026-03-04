На Ставрополье в 2025 году произвели 27,7 тысяч тонн сладостей

Предприятия Ставропольского края произвели в 2025 году 27,7 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщили в региональном минэкономразвития.

Министерство зафиксировало этот рост, подчеркнув вклад 60 компаний, которые выпускают 250 наименований продукции — от сахарной и мучной до шоколадной. Крупнейшие производители сосредоточились в Невинномысске, Грачевском и Предгорном округах, сообщил глава ведомства Антон Доронин.

Компании активно расширяют ассортимент и географию поставок. Ставропольские сладости уходят в регионы России, Китай, Азербайджан, Казахстан и другие страны; экспорт печенья и конфет за январь–июнь 2025 года достиг 1,2 тыс. тонн. Малые предприятия предлагают крафтовые изделия по локальным рецептам с натуральными ингредиентами, что повышает доверие покупателей. Ранее, в 2024 году, регион выпустил 25 тыс. тонн сладостей — на 40% больше, чем в 2023-м, а за первые четыре месяца 2025-го — 8,2 тыс. тонн, на 16,3% выше плана.

Бизнес получает серьезную господдержку через нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятия обращаются в краевые фонды за льготными кредитами и помощью в выходе на новые рынки. Недавно ставропольские кондитеры представили 7 тонн продукции на крупнейшей продовольственной выставке в Москве, укрепив позиции на федеральном уровне.

Антон Доронин отметил, что развитие пищевой промышленности стимулирует экономику края, создает рабочие места и повышает конкурентоспособность. Эксперты связывают успех с модернизацией линий, новыми вкусами и господдержкой малого бизнеса. Ставрополье становится заметным игроком на рынке сладостей.

Станислав Маслаков