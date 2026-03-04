Парламент Грузии ужесточил порядок использования иностранных грантов

Парламент Грузии абсолютным большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в УК и отдельные законодательные акты об иностранных грантах и финансировании политической деятельности в стране. Об этом сообщили грузинские информационные агентства Interpressnews и Business Media.

За пакет изменений проголосовали 78 депутатов от правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» (ГМ). Девять депутатов от оппозиционной партии «За Грузию» выступили против.

Согласно новым нормам, «иностранным грантом» отныне будет считаться любая сумма, которая «может быть использована для влияния на грузинские власти, государственные учреждения и общественное мнение».

Для перечисления и получения иностранного гранта необходимо запросить специальное разрешение правительства страны. В случае нарушения этого правила физическим или юридическим лицам может грозить лишение свободы сроком до шести лет. Если же получение гранта будет квалифицироваться как «отмывание денег», нарушителей могут приговорить к 12 годам тюремного заключения.

Лишением свободы до шести лет будет наказываться получение гранта с целью политической деятельности. Сотрудникам неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, запрещается участие в политике в течение восьми лет после ухода из НКО. Крупным штрафом или тюремным заключением отныне будет наказываться «непрофильная деятельность бизнес-субъектов», то есть участие бизнесменов в политике в любой форме.

Согласно разъяснению спикеров ГМ, цель изменений — «предотвращение внешнего вмешательства в грузинскую политику». Лидеры «Оппозиционного альянса» назвали изменения «окончательным оформлением диктатуры пророссийского олигарха Иванишвили».

Георгий Двали, Тбилиси