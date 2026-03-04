Колокольцев назвал возраст самого юного нападавшего в российских школах

Самому юному из тех, кто нападал в школах на учащихся и преподавателей, десять лет. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, с начала года в России предотвратили 21 нападение в школах в 15 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД России Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава МВД России Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поражает возраст правонарушителей, самому юному 10 лет»,— сказал господин Колокольцев на коллегии МВД (цитата по «РИА Новости»).

С начала года случаи нападения в школах произошли в Александровске Пермского края, Красноярске, Уфе, Нижнекамске (Татарстан) и других российских городах. В феврале в Госдуме сообщали, что депутаты начали готовить предложения по изменению законодательства для предотвращения нападений в учебных заведениях.