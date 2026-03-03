Верховного лидера Ирана Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде

Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде. Об этом сообщило иранское агентство Fars. По его данным, прощальная церемония пройдет в Тегеране.

Как сообщается в публикации, детали церемонии, включая время и точный порядок, будут объявлены после утверждения властями.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в ходе первых ударов военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. В результате удара, помимо аятоллы, погибли его супруга, дочь, зять, внук и одна из невесток. По израильским данным, на резиденцию Али Хаменеи было сброшено около 30 бомб. Согласно спутниковым снимкам, здание было разрушено полностью.