Минкульт получит полномочия по расследованию нарушений правил кинопроката

Совет федерации одобрил закон о предоставлении особых полномочий Министерству культуры в расследовании административных правонарушений, связанных с показом фильмов без прокатного удостоверения (ст. 14.58 КоАП РФ).

Согласно пояснительной записке, сотрудники территориальных органов Минкульта получают право опрашивать свидетелей, запрашивать документы и требовать сведения для установления нарушителей прокатного законодательства. Им также позволяется проводить «сбор показаний специальных технических средств, используемых для кинопоказов».

Как указали авторы законопроекта, сейчас должностным лицам министерства не хватает не только полномочий, но и времени. С 2022 по 2024 год более 80 административных дел о нарушении прокатных правил были прекращены судом по истечении срока давности привлечения к ответственности. Поэтому этот срок увеличивается поправками с трех месяцев до года.

С 1 марта вступил в силу закон о запрете на выдачу прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Штрафы за показ картины без прокатного удостоверения на данный момент достигают 100 тыс. руб. (200 тыс. руб., если речь идет о повторном нарушении).

Ранее депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение парламентом законопроект, вводящий штрафы до 3 млн руб. за публикацию дискредитирующего контента. Однако комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отложил рассмотрение инициативы, не нашедшей единодушного принятия даже среди парламентариев.

Подробнее о предлагавшихся поправках — в материале «О вкусах еще поспорят».

Степан Мельчаков