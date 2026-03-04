Ученые из Ставрополя и Минска запатентовали новую технологию производства лекарств

Ученые Белорусского государственного университета (Минск) и СевероКавказского федерального университета (Ставрополь) разработали новый способ экстракции биологически активных веществ из лекарственных растений с использованием молочной сыворотки, сообщает пресс-служба СКФУ.

Патент РФ № 2851443 защищает технологию извлечения флавоноидов и других полифенолов из растительного сырья, включая эхинацею пурпурную, мяту перечную, расторопшу и экстракт плодов зизифуса, водными растворами сывороточных белков. Результаты позиционируют метод как промышленноприменимый инструмент для пищевой и фармацевтической отраслей, в том числе для производства функциональных молочных продуктов, безалкогольных и ферментированных напитков.

Суть изобретения — использование молочной сыворотки как экологичного экстрагента, способного повышать выход биологически активных веществ и одновременно обогащать экстракты белковыми компонентами. В экспериментах, опубликованных в журналах «Новости медикобиологических наук» и «Техника и технология пищевых производств», авторы показали оптимальный режим: выдержка 3 часа при температуре около 90 ± 1 °C и соотношение 7,5–12,5 г травы на 450 мл сыворотки. В этих условиях выход флавоноидов возрастает на 15–25% по сравнению с традиционными водноспиртовыми экстракционными схемами, а антиоксидантная активность экстрактов увеличивается почти вдвое.

Технология решает сразу две задачи: сокращение нагрузки на традиционные растворители и вовлечение молочной сыворотки в высокодобавочную цепочку. Сывороточные белки, включая лактоглобулин и лактальбумин, выполняют функцию «универсального насоса», связывая и извлекая соединения, которые плохо отделяются классическими экстрагентами, и формируют стабильные белковофенольные комплексы. Это позволяет сохранять биологическую активность термолабильных и высокомолекулярных соединений, традиционно утрачиваемых при длительной термической обработке.

Для молочной отрасли метод открывает новые возможности по созданию функциональных продуктов. В СКФУ проверяли применение экстрактов эхинацеи и мяты в производстве йогуртов из козьего молока: добавление экстрактов в концентрации 2–5% по объему заметно улучшает вкус, освежает профиль продукта и повышает его устойчивость к окислению без использования синтетических антиоксидантов. В БелГУ продемонстрировали, что экстракты сохраняют иммуностимулирующий потенциал, описанный для препаратов эхинацеи, — по данным клинических метаанализов, такие средства способны снижать симптомы ОРВИ и гриппа примерно на 50–55% у пациентов.

Станислав Маслаков