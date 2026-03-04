Cloudflare ответит в испанском суде по делу о пиратских трансляциях матчей

Мадридский следственный суд № 50 принял к рассмотрению иск La Liga и телекоммуникационной компании Telefonica против сервиса Cloudflare. Последний обвиняется в распространении нелегальных трансляций матчей высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, сообщает издание As.

Ущерб, нанесенный действиями ответчика истцам, по их оценке, составляет €859 млн ежегодно. Первое слушание назначено на 7 апреля. Cloudflare и ее сооснователю и генеральному директору Мэттью Принсу будут предъявлены обвинения в краже интеллектуальной собственности при отягчающих обстоятельствах.

Как говорят истцы, в отличие от других хостинг-провайдеров, которые выявляют IP-адреса с нелегальным контентом, Cloudflare решила не сотрудничать. La Liga и Telefnica указывают на то, что они ранее направили более 100 запросов на блокировку нелегального контента. Cloudflare, в свою очередь, их проигнорировала, несмотря на решения суда, согласно которым сервис был обязан заблокировать контент.

Между тем около двух недель назад Cloudflare оспорила в суде одну из прошлых побед La Liga. Американская компания настаивает, что решение, позволяющее La Liga инициировать «неизбирательную блокировку веб-сайтов», должно быть отменено. Издание El Pais сообщало, что итогом борьбы с пиратством в футболе стала утрата доступа испанских пользователей к тысячам легальных веб-сайтов. Газета сравнила действия лиги с «использованием пушки против мухи».

Арнольд Кабанов