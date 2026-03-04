В Ярославской области пройдут ярмарки к 8 Марта

В округах Ярославской области 6-8 марта пройдут ярмарки, посвященные Международному женскому дню, на которых местные мастера представят свои изделия. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ярмарка «Для милых дам» пройдет в Ярославле 6 и 7 марта в сквере на улице Андропова с 12 до 17 часов. Производители предложат к покупке авторские украшения, сувениры, сладости, деликатесы, фермерские продукты. Как указывается на сайте правительства области, мероприятие рассчитано на 10 тыс. посетителей.

8 марта ярмарки пройдут в рабочем поселке Пречистое и Большом Селе. На каждой из них ждут по 1 тыс. гостей. В Пречистом в Центральном парке свою продукцию представят народные умельцы и сельхозтоваропроизводители региона, время работы — с 11 до 16 часов. В Большом Селе на стадионе на ярмарке также будет представлена выставка-экспозиция с женскими духами разных эпох, время работы ярмарки — с 12 до 17 часов.

Алла Чижова