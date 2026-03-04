Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия объяснил отказ включать семь советских мозаик в перечень ОКН тем, что отдельные мозаики и панно, являющиеся частью зданий, не могут включаться в реестр как самостоятельные объекты. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК Следующая фотография 1 / 6 В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК В Татарстане объяснили отказ включать семь советских мозаик в реестр памятников Фото: Пресс-служба Татарстанского отделения ВООПИК

В таких случаях охранный статус присваивается зданию целиком, а декоративные элементы автоматически находятся под защитой.

Комитет отметил ценность этих произведений и сообщил, что памятник В.И.Ленину с мозаикой из смальты в парке имени Карима Тинчурина в Казани включен в перечень выявленных объектов и скоро получит статус регионального памятника.

Также ведется работа по созданию отдельного реестра объектов монументального искусства для учета и сохранения таких произведений.

Ранее пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВООПИК сообщила, что комитет отказал во включении семи советских мозаик в перечень выявленных объектов культурного наследия и направила запрос о причинах отказа.

Анна Кайдалова