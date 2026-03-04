В Татарстане семь мозаик не включили в реестр объектов культурного наследия

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия отказал во включении семи советских мозаик в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВООПИК.

Ранее произведениям монументального искусства был присвоен временный охранный статус.

В список объектов, которым отказано во включении в реестр, вошли: диптих мозаичных панно «Будни пожарных» и «Геральдика пожарного дела» (1981 год), мозаика «Посадим сады» (1969 год), комплекс сграффито «Казань — порт пяти морей» и «Народы Поволжья» (1963 год), мозаичные панно «Горячий чай», «Встреча гостей» (1970 год) и «Энергия» (1973 год).

Организация направила обращения с просьбой предоставить информацию о причинах отказа и порядке принятия решений.

Анна Кайдалова