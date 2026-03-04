Война в Иране срикошетила по Косово

Операция США и Израиля против Ирана, а также ответные иранские удары затронули крупнейшую американскую военную базу на Балканах Кэмп-Бондстил в Косово. Пока, правда, виртуально. В последние дни пользователи соцсетей региона массово призывают Иран нанести ракетный удар по базе, публикуя ее точные координаты. Это происходит на фоне участившихся сообщений о грядущем сокращении американского военного присутствия в Европе, включая Косово. Представители США информацию не подтверждают, но и не опровергают, а эксперты видят в американском присутствии в регионе не только военное, но и политическое значение. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

«Вот еще одна американская база. Заранее благодарим» — подобные сообщения на сербском и английском языках захлестнули в последние дни соцсети на Балканах. Они стали массово появляться после 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, а тот стал наносить ответные ракетные удары по их военным и гражданским объектам. Пользователи соцсетей публикуют точные координаты базы Кэмп-Бондстил, сопровождая их комментариями типа «Это сегодня главная опасность для Ирана» и призывами «Сделайте это!».

Крупнейшая американская база на Балканах Кэмп-Бондстил появилась в окрестностях косовского городка Урошевац в 1999 году, после окончания натовских бомбардировок Югославии. Она не только во многом взяла на себя роль, которую до того играла база Авиано в Италии, но и стала опорным пунктом размещенного в Косово контингента НАТО KFOR. На первых порах он насчитывал более 50 тыс. военнослужащих, сейчас же его численность составляет около 5 тыс. человек.

После появления массовых сообщений в соцсетях с угрозами в адрес американской базы руководство Косово срочно провело заседание Совбеза. Согласно официальным сообщениям, «на нем обсуждались последние события на Ближнем Востоке и было подчеркнуто, что косовские госструктуры внимательно отслеживают складывающуюся ситуацию, твердо поддерживая друзей и стратегических союзников, в первую очередь США».

Командование натовским контингентом в Косово в ответ на запрос местных СМИ сообщило: «Силы и позиции KFOR периодически пересматриваются и приспосабливаются к изменяющейся ситуации, чтобы миссия оставалась способной к выполнению поставленных перед ней задач. Значительные перемены в данный момент не рассматриваются».

Публикации в соцсетях с угрозами в адрес базы Кэмп-Бондстил наложились на участившиеся в последнее время сообщения о грядущем сокращении американского военного присутствия в Европе, включая Косово. Издание Politico недавно сообщало со ссылкой на четырех натовских дипломатов, что «США требуют от союзников рассмотреть такое сокращение».

В связи с этим балканский военный эксперт Игор Табак считает, что заметно повысившая в последнее время военные расходы Европа в состоянии компенсировать возможный уход американцев из Косово.

Кроме того, по его словам, «установленное недавно военное взаимодействие Хорватии, Албании и Косово демонстрирует усилия, чтобы стабильность в регионе не зависела исключительно от США».

Бывший министр обороны Албании Фатмир Медиу, который сейчас возглавляет Центр безопасности Юго-Восточной Европы, убежден, что американское присутствие в Косово не ограничивается только военным аспектом. «С политической точки зрения присутствие американских войск в Косово крайне важно,— говорит эксперт.— Это не только вопрос безопасности, но и долгосрочного партнерства, которое связано в том числе и с целью будущего членства Косово в НАТО. Поэтому ситуация (с уходом американцев) нанесла бы ущерб».

Такой же позиции, судя по всему, придерживаются и косовские власти. Во всяком случае, президент Косово Вьоса Османи, встречаясь на днях с поверенным в делах США в Приштине Ану Праттипати, особо акцентировала «важность американского военного присутствия, а также присутствия союзников в рамках НАТО как ключевого фактора стабильности».

Геннадий Сысоев