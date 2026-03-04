Премьер Испании ответил на угрозы Трампа из-за критики действий США в Иране

Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя военную операцию США и Израиля в Иране, назвал недопустимым использование «дыма войны» для прикрытия внутренних провалов. Он подчеркнул, что после войны в Ираке, продлившейся с 2003 по 2011 годы, мир не стал безопаснее, но столкнулся с миграционным кризисом, ростом терроризма и скачками цен на энергетику.

«Мы не будем соучастниками того, что приносит вред миру и не соответствует нашим ценностям и интересам, лишь бы избежать репрессий от кого-либо»,— сказал Педро Санчес в телевизионном обращении к нации (цитата по Reuters). Испанский премьер заявил, что государства существуют, чтобы улучшить жизнь людей, предлагать решения проблем, а не создавать их.

Последствия убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи предсказать сложно, заметил Педро Санчес, «но это не приведет к более справедливому международному порядку, к повышению зарплат, улучшению государственных услуг или оздоровлению окружающей среды». Зато уже сейчас, подчеркнул он, наблюдается рост экономической неопределенности. «С этого начинаются крупнейшие человеческие трагедии. Вы не можете играть в русскую рулетку с судьбами миллионов людей»,— заключил Педро Санчес.

Испания отказала США в использовании военных баз на юге страны для ударов по Ирану, которые начались 28 февраля. Педро Санчес вскоре заявил, что, хотя и выступает против иранского режима, не поддерживает «необоснованное и опасное военное вмешательство, выходящее за рамки международного права».

Президент США Дональд Трамп 3 марта раскритиковал Испанию за позицию правительства, назвав ее «ужасной страной». «Мы могли бы использовать их базу, если захотим. Мы можем просто прилететь и воспользоваться ею»,— заявил американский лидер. Затем он пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией. Президент США обосновал это тем, что Мадрид отказался увеличить военные расходы до 5% по требованию Вашингтона. Испанское правительство в ответ заявило, что «обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с возможными последствиями» изменений в торговых отношениях с США.

Лусине Баласян