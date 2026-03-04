В Челябинске школу карате на лыжной базе планируют построить до конца года

Федеральный девелопер «Брусника» согласовал проект новой школы карате на территории лыжной базы в Челябинске. Здание планируется построить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба застройщика.

Сейчас школа карате расположена в помещении лыжной базы. Новое здание разместят рядом. Оно также будет одноэтажным, но в полтора раза больше по площади — 318 кв. м, в том числе зал для занятий займет 180 кв. м. Высота потолков в здании составит 4 м. Там будут панорамные окна. Проектом предусмотрены раздевалки, административные и медицинские кабинеты, тренерская и помещения для хранения инвентаря. После строительства школа перейдет в муниципальную собственность. Чтобы не прерывать учебный процесс, старое здание демонтируют только после возведения нового, подчеркивают в компании.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре 2025 года администрация Челябинска и федеральный застройщик «Брусника» заключили договор о комплексном развитии территории в границах Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы, включая лыжную базу.

Виталина Ярховска