UEFA запретил болельщикам «Галатасарая» посещать гостевой матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запретил стамбульскому «Галатасараю» продавать болельщикам билеты на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщается на сайте организации.

Наказание связано с поведением турецких болельщиков в матче стыкового раунда play-off против итальянского «Ювентуса», который состоялся в Турине 25 февраля. По ходу встречи фанаты устраивали беспорядки, использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы. Помимо запрета на реализацию билетов, на «Галатасарай» также был наложен штраф в размере €40 тыс.

Первый матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится 10 марта в Турции. Ответная встреча пройдет 18 марта в Англии.

Таисия Орлова