Житель Новороссийска задержан за призывы поджигать больницы

В Новороссийске сотрудники Росгвардии задержали 50-летнего местного жителя, который в марте 2024 года опубликовал призывы к поджогу зданий больниц, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Комментарий злоумышленника в публичной группе одной из социальных сетей был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц.

Задержанному предъявлено обвинение в публичном возбуждении ненависти к медицинским работникам с угрозой применения насилия. Во время допроса он признал вину. По месту жительства фигуранта провели обыск. У мужчины изъяли системный блок и мобильные телефоны, с которых он выходил в интернет. Какая причина побудила гражданина пропагандировать насилие по отношению к медикам, в правоохранительных органах не уточняют.

Фигуранту дела о публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анна Перова, Краснодар