МВД объявило в розыск лидера фракции ЛДПР в красноярском заксобрании

В базу данных лиц, разыскиваемых МВД России, внесены данные Алексея Бойкова — руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края. Указывается, что он разыскивается по статье УК РФ. Подробностей уголовного дела в карточке нет.

Фото: ЛДПР Красноярского края Алексей Бойков

Фото: ЛДПР Красноярского края

По информации, размещенной в аккаунте «Команда Бойкова» в соцсети «ВКонтакте», депутат находится на лечении за границей. «Пока депутат был сосредоточен на лечении, в рамках процессуальных проверок на него начали собирать материалы. На текущий момент оснований для обвинений против Алексея нет, но следователем было принято решение об объявлении его в розыск»,— говорится в сообщении. По данным его соратников, после снятия медицинских ограничений Алексей Бойков намерен лично участвовать во всех необходимых процессуальных действиях.

«Ъ-Сибирь» направил запрос в пресс-службу МВД России.

Алексей Бойков возглавляет фракцию ЛДПР из четырех человек. Он занял этот пост в апреле 2024 года после ареста его предшественника Александра Глискова по уголовному делу о получении взятки.

Валерий Лавский