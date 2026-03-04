Ливан обвинил Израиль в планировании удара по КПП на границе с Сирией

Сирия ненадолго закрывала пограничный переход на границе с Ливаном из-за угрозы атаки со стороны Израиля. Как сообщил представитель управления погранпунктов и таможни Сирии Мазен Аллуш, ливанская сторона передала данные о возможном ударе по КПП. Позднее движение через переход восстановили.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские подразделения вошли в южные районы Ливана для защиты приграничных территорий страны от обстрелов. По его словам, военнослужащие получили приказ занять стратегические позиции.

Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». Позднее израильская армия сообщила об ударах по командным центрам, складам оружия и иным военным объектам движения «Хезболла» в Бейруте. При атаках, по данным Израиля, погиб начальник штаба иранских сил «Кудс» Реза Хузаи.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Среди заявленных целей — остановка ядерной программы, ликвидация ВКП и флота. Иран отвечает атаками по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.