Ски-альпинист Никита Филиппов стал чемпионом Европы в спринте

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото чемпионата Европы в спринте. Турнир проходит в Азербайджане.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Филиппов показал время 2 минуты 58,6 секунды. Второе место занял швейцарец Тома Буссар, отставший на 1,2 секунды. Третьим финишировал испанец От Феррер Мартинес (+1,6).

В феврале 23-летний Никита Филиппов взял серебро на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он принес российской команде единственную медаль. На этапах Кубка мира ски-альпинист дважды становился бронзовым призером.

Чемпионат Европы завершится 8 марта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Таисия Орлова

