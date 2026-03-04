В Приангарье предложили ввести штрафы за выезд на лед вне переправ

Минимущество Иркутской области направило в заксобрание региона инициативу о подготовке закона «Об административной ответственности за выезд на лед транспортных средств вне оборудованных ледовых переправ». Законопроект предполагает введение штрафов в случае нарушения до 5 тыс. руб. для физлиц, 50 тыс. руб. — для должностных лиц и от 10 до 50 тыс. руб. — для юрлиц.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно тексту документа, протоколы об административном нарушении смогут составлять сотрудники исполнительных органов власти Приангарья. При этом запрет не будет распространяться в случае выезда на лед вне переправ транспорта органов, служб и организаций, деятельность которых связана «с проведением аварийно-спасательных работ, обеспечением безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах, охраной окружающей среды», а также на научные исследования и гидрологические изыскания.

Законопроект будет рассмотрен в областном заксобрании в конце марта. О необходимости введения подобной ответственности ранее говорил глава региона Игорь Кобзев. С таким заявлением он выступил после аварии на озере Байкал, в результате которой УАЗ провалился под лед. Погибли семь туристов из Китая, а также россиянин. В конце февраля организатора нелегального тура поместили в СИЗО, ему предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Александра Стрелкова