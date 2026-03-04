ДоброFON запускает серию благотворительных матчей

Инициативы благотворительной программы «ДоброFON» в FONBET Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Российской премьер-лиге (РПЛ), FONBET Кубке России и чемпионате Белоруссии по футболу будут объединены общей концепцией — «Давай вместе на Доброматч».

Перед началом игр болельщики смогут принять участие в розыгрыше билетов на Доброматчи, приобрести мерч, а также оставить пожертвование в фирменной зоне ДоброFON, расположенной возле каждого стадиона. Отмечается, что игроки будут выходить на поле или ледовую площадку в специальных футболках.

Также во время матчей будут проводиться благотворительные аукционы и розыгрыши призов за добрые дела. Каждую встречу посетят «Послы Добра», в числе которых прославленные фигуристы: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Роман Костомаров, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие амбассадоры ДоброFON.

Дебютной точной на карте проекта станет Ростов-на-Дону. 7 марта «Ростов» на своем поле примет калининградскую «Балтику» в рамках 20-го тура РПЛ. В преддверии Международного женского дня все собранные средства с первого Доброматча будут направлены в благотворительный фонд «Женщины за жизнь».

Второй Доброматч состоится 11 марта в Уфе — местный «Салават Юлаев» проведет игру регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Как сообщают организаторы, ожидается масштабная благотворительная акция с участием клуба и программы ДоброFON.

Арнольд Кабанов