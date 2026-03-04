Новак заявил о готовности России нарастить поставки нефти в Китай и Индию

Россия всегда готова к увеличению поставок нефти в Китай и Индию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Наша нефть востребована. Будут покупать — будем продавать»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Накануне вице-премьер говорил, что из-за кризиса в Ормузском проливе Индия стала более заинтересована в закупках российской нефти. При этом, по данным министерства нефти и природного газа страны, там достаточно сырьевых запасов, чтобы компенсировать возможные перебои. Кроме того, в ответ на снижение американских пошлин Индия пообещала прекратить импорт нефти из России.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. После начала военной операции Израиля и США в Иране Корпус стражей исламской революции пригрозил сжигать все суда, которые пытаются пересечь коридор. Под удар попали уже несколько таких танкеров.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Нефть поставили на паузу».