Имущество «Сибмоста» в Томске выкупила алтайская компания за 72 млн рублей

ООО «Инвест консалтинг» выкупило с торгов часть имущества обанкротившейся некогда крупнейшей в Сибири мостостроительной компании «Сибмост» за 72,2 млн руб. В лот вошли бетонный завод, арматурный цех, лесопилка, склады, трансформаторная подстанция, котельная, гаражи, расположенные в Томске по адресу ул. Причальная, д. 1. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Покупателю вместе с правом собственности на имущество перейдет право пользования земельным участком площадью 125,3 тыс. кв. м.

Имущество «Сибмоста» в Томске было выставлено на торги посредством публичного предложения в мае 2025 года. Начальная цена лота тогда составляла 223 млн руб.

Компания «Сибмост» признана банкротом в мае 2020 года. В сентябре 2017 года стало известно, что контроль над ней получило московское «Объединенное мостостроительное предприятие» (сейчас — «Сибмост групп»), созданное структурами Сбербанка, АФК «Система» и Звенигородской ДСК. Ранее владельцами «Сибмоста» были Альберт Кошкин (92,46%) и его сын Владислав Кошкин (7,53%), их пакеты акций на тот момент (2017 год) были оценены в 1 руб., что подтвердила проведенная в 2021 году судебная экспертиза.

Лолита Белова