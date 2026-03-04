В Skyeng назначили нового гендиректора

Новым генеральным директором Skyeng, одной из крупнейших компаний онлайн-образования России, стал Константин Турчанников. Он сменил Рустама Айнетдинова, который сосредоточится на новых профессиональных задачах вне компании. Об этом «Ъ» сообщили в Skyeng.

Господин Турчанников ранее работал директором по продукту образовательной платформы «Учи.ру» и онлайн-кинотеатра more.tv, а также занимал управленческие позиции в «МегаФоне», Yota и зарубежных компаниях. В новой должности топ-менеджер намерен укрепить позиции группы на рынке онлайн-образования, масштабировать ключевые направления и запустить новые продукты. Среди задач — повышение операционной эффективности и адаптация бизнес-модели к текущим условиям рынка.

Исследование Smart Ranking показывает замедление роста российского рынка онлайн-образования. Суммарная выручка 100 крупнейших компаний отрасли по итогам 2025 года достигла 154 млрд руб., увеличившись на 12%. В 2024 году рынок прибавил 19%, в 2023 году — 32%. Лидером остается «Синергия» с выручкой 16,1 млрд руб., за ней следуют Skillbox Holding (12,9 млрд руб.) и Skyeng (12,8 млрд руб.).

Подробности — в материале «Ъ» «Онлайн-образование топчется на месте».