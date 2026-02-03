Онлайн-образование топчется на месте

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в прошлом году показали суммарную выручку в 154 млрд руб. при росте на 12%. Рост замедляется, аналитики связывают это с экономической неопределенностью, из-за которой цикл покупки курсов стал дольше, а привлечение новых клиентов — дороже. Среди драйверов рынка они называют только направление ИИ.

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Smart Ranking об итогах 2025 года на рынке онлайн-образования. Из него следует, что суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в январе—декабре достигла 154 млрд руб., что на 12% выше уровня предыдущего года. Динамика говорит о замедлении темпов рынка: в 2023 году его рост составлял 32%, в 2024-м — 19%. По сути, рынок стагнирует, говорит основательница Smart Ranking Дарья Рыжкова: «У детского сегмента более стабильные позиции по сравнению с дополнительным профессиональным образованием».

Лидером рынка осталась «Синергия» (выручка 16,1 млрд руб., рост год к году 26,3%).

В прошлом году компания обошла остальных участников рынка с «заметным отрывом» по объему выручки в отличие от предыдущих годов, отмечают аналитики. Этому поспособствовал рост ключевого сегмента платформы — высшего образования. На втором месте — Skillbox Holding (принадлежит VK; выручка 12,9 млрд руб., рост 5,3%), с минимальным отрывом идет Skyeng (12,8 млрд руб., рост 5,1%). «Яндекс Практикум» нарастил выручку за период на 6,7%, до 8,8 млрд руб., заняв четвертое место. По сути, топ-3 не изменился, однако в топ-10 произошли изменения: в рейтинг вошел независимый игрок «100балльный репетитор» (выручка 4,4 млрд руб., рост 118,4%), показавший существенный рост благодаря сегменту подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В сегменте детского образования рост продолжает замедляться, однако показатель динамики по-прежнему двузначный. В прошлом году направление показало рост выручки в 22,2% против 32,6% годом ранее. При этом заметно ухудшились показатели школ программирования: если по итогам 2024 года они росли быстрее всего сегмента (около 36%), то по итогам 2025 года многие из них вышли в минус. Рост дополнительного профессионального образования (ДПО) замедлился значительно сильнее — до 6% против 16,1% годом ранее. Это уже неоднократно объяснялось макроэкономическими факторами, отмечают в Smart Ranking: ростом стоимости кредитов и привлечения, а также удлинением цикла покупки, сокращением спроса на IT-специальности, ростом стоимости привлечения клиентов.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, май 2024 года, «Ведомости»: «Никакие информационные технологии не заменят живое общение ребенка с учителем».

Впрочем, интересы клиентов в сегменте ДПО также изменились — главным драйвером становится обучение ИИ, тогда как «классические» IT-курсы, напротив, стагнируют. Растет интерес к нишевым специализациям на стыке профессий и ИИ — машинному обучению и анализу данных (60% год к году), а также к прикладному использованию нейросетей (рост в среднем на 15%), подтверждает гендиректор Skillbox Артем Казаков. Один из показательных примеров — курс «Нейросети для маркетолога» (MAED), который развивается уже несколько лет и показал рост выручки на 360% год к году, уточняет согендиректор образовательного холдинга Ultimate Education Владимир Синицын: «В ближайшее время мы планируем дальнейшее расширение ИИ-направления в продуктовой линейке».

Помимо спроса на курсы получения новой профессии все больше пользователей интересуются курсами для повышения квалификации, а компании активнее вкладываются в обучение сотрудников, заверяет гендиректор «Яндекс Практикума» Илья Курмышев: «В 2025 году рост покупок B2B-курсов "Практикума" составил 30%, а "навыковые" курсы работы с ИИ растут в три раза быстрее остальных». Рынок edtech продолжает движение к экосистемной модели: компании перестают предлагать отдельные продукты и фокусируются на комплексном пользовательском опыте, говорит директор детских образовательных проектов VK Андрей Полонский.

