ТАСС: главе фракции ЛДПР в красноярском ЗакСе вменяют хищение в сфере майнинга

СКР вменяет мошенничество лидеру фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Алексею Бойкову, сообщили ТАСС в силовых структурах. Предполагаемые преступления связаны с майнингом, указывает агентство. Сейчас правоохранителям неизвестно, где находится депутат.

Фото: Telegram-канал Алексея Бойкова

«Мошенничество, часть четвертая. Хищение в сфере майнинга», — сказал собеседник агентства.

Ранее в базе розыска МВД появилась карточка господина Бойкова. Согласно информации из реестра, он разыскивается по статье УК РФ; по какой именно — не уточнялось. Официально СКР о возбуждении дела не сообщал.

Члены «Команды Бойкова» заявили в соцсетях, что у лидера региональной фракции произошел гипертонический криз во время отпуска и он лечится за границей. Подчеркивалось, что в это время он работал дистанционно. В сообщении команды утверждается, что после снятия медицинских ограничений политик планирует лично участвовать в процессуальных действиях.

Никита Черненко