YouGov: 50% американцев выступают за упразднение ICE

Половина американцев поддерживает упразднение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Таковы результаты последнего опроса общественного мнения в США, проведенного YouGov. Исследовательская компания отмечает, что доля сторонников упразднения ICE стабильно росла с января этого года и впервые достигла такого размера.

Опрос проводился с 27 февраля по 2 марта, в нем приняли участие 1515 взрослых американцев. Согласно опросу, против упразднения ICE выступают 39% американцев. Наиболее значительна поддержка упразднения ведомства среди сторонников демократов — 77%. Среди сторонников республиканцев 68% выступают против упразднения ICE.

Всего 26% опрошенных заявили, что доверяют ICE, а 44% — что не доверяют. По мнению 58% американцев, ICE применяет чрезмерную силу в своих операциях. При этом 45% считают, что среди депортируемых этим ведомством людей меньше половины составляют преступники. Кроме того, 68% американцев уверены, что власти должны провести расследование случаев убийства в Миннеаполисе сотрудниками ICE 37-летних местных жителей Рене Гуд и Алекса Питта.

Большинство респондентов также заявили, что хотели бы ограничения полномочий ICE, если оно все же не будет упразднено. По мнению 75% американцев, офицеры ICE должны носить униформу, чтобы можно было легко понять, к какому ведомству они относятся. 59% респондентов считают, что офицеры не должны скрывать свои лица под масками.

Алена Миклашевская