Активы девелоперской компании Raven Russia вновь не удалось реализовать на торгах

Торги по продаже бывших активов девелопера Raven Russia вновь признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Речь идет о реализации долей в 17 юридических лицах, на балансе которых находятся объекты складской недвижимости компании.

Этот портфель, обращенный в доход государства по решению суда, уже дважды выставлялся на торги по стартовой цене около 90 млрд руб., не заинтересовав потенциальных инвесторов. Позднее условия продажи были пересмотрены: цену отсечения снизили до 45 млрд руб. В состав лота входят доли в компаниях «Кулон СПБ», «Логопарк Обь», «Кстово-Девелопмент», «Феникс», «Лига», «Север Эстейт», «ЕГ Логистика», «Союз-Инвест», «Гориго» и проч.

Потенциальным покупателем портфеля Raven Russia может стать только очень крупная структура с большими финансовыми возможностями. Речь может идти о пуле инвесторов либо консорциуме с поддержкой государства. Он может включать банки, пенсионные фонды, представителей региональных властей и частных инвесторов. Эксперты ранее оценивали рыночную стоимость активов застройщика в 120—160 млрд руб., арендный доход всего портфеля может составлять 16—20 млрд руб.

ГК Raven Russia основана в 2005 году британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в готовые складские комплексы и в строительство новых логистических объектов в России. В 2022 году компания покинула российский рынок, передав контроль над бизнесом локальному менеджменту. В начале 2025 года по иску Генпрокуратуры активы Raven Russia были обращены в доход государства.

София Мешкова