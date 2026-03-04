«Ангарский маньяк» не смог обжаловать приговор за убийство двух женщин в 2008 году

Иркутский областной суд не удовлетворил жалобу Михаила Попкова, которого в СМИ называют также «ангарский маньяк». 1 декабря 2025 года Ангарский городской суд вынес приговор Попкову по уголовному делу о двойном убийстве в 2008 году. Иркутский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции поступила от стороны защиты. Адвокат осужденного указала, что, поскольку преступление совершено в 2008 году, у Попкова «возникло право на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности». Было также указано на преклонный возраст, неблагополучное состояние здоровья осужденного. Суд апелляционной инстанции «не усмотрел оснований» для освобождения осужденного от уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, пятый по счету приговор Попкову был вынесен после его личного признания в двойном убийстве, совершенном в августе 2008 года. Тогда Попков возвращался в Ангарск и поздним вечером остановился на обочине на въезде в город, чтобы подкачать спустившее колесо. Там к нему подошли две 27-летние женщины. Он поочередно убил их на почве «внезапно возникшей личной неприязни». Суд приговорил Попкова к десяти годам, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Влад Никифоров, Иркутск