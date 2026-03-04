Умар Кремлев обвинил МОК в двойных стандартах

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал «пиком цинизма и откровенных двойных стандартов» отказ Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. Об этом он рассказал «Ъ».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Не отстранять никого — правильное решение, но почему-то потребовалось пожертвовать судьбами спортсменов из России и Белоруссии, чтобы к этому прийти»,— добавил господин Кремлев. По его словам, руководству МОК необходимо избавиться от «старых порядков» бывшего президента организации Томаса Баха, который «все еще тянет корабль олимпийского движения на дно».

Глава IBA выразил надежду, что на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе все атлеты выступят под своими флагами и гимнами. «Это позволит участникам зарабатывать деньги, которые МОК собирает с рекламных контрактов благодаря самим же спортсменам»,— подчеркнул он.

Также Умар Кремлев отметил, что «олимпийское движение должно избавиться от опухоли, которая его убивает и доводит до скандалов и коррупции». Он заявил о необходимости реформ, приведя в пример IBA: «У нас на пьедестале всегда стоят боксеры, а не политика. IBA — независимая организация, не преследующая частные интересы».

Арнольд Кабанов