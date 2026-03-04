В Приангарье могут ввести штрафы за выезд на лед вне переправ

В Иркутской области по инициативе регионального минимущества готовится закон «Об административной ответственности за выезд на лед транспортных средств вне оборудованных ледовых переправ». В тексте законопроекта уточняется, что нарушение наказывается штрафом для граждан в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

Инициатива предполагает, что протоколы могут составлять сотрудники исполнительных органов власти региона. В качестве исключения выезд на лед вне переправ разрешен транспорту органов, служб и организаций, деятельность которых связана «с проведением аварийно-спасательных работ, обеспечением безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах, охраной окружающей среды», а также научными исследованиями и гидрологическими изысканиями.

На рассмотрение в региональное заксобрание проект закона должен поступить в конце марта. О необходимости разработать такую инициативу ранее заявлял губернатор Приангарья Игорь Кобзев из-за инцидента, в котором микроавтобус «УАЗ» провалился под лед Байкала и погибли семь туристов из Китая, а также россиянин. По данным предварительного расследования, туристы отправились в нелегальную поездку на север острова. Предполагаемый координатор, незаконно занимавшийся турбизнесом, в настоящее время арестован. Ему предъявлены обвинения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Влад Никифоров, Иркутск