Уголовное дело о теракте возбудили после поджога АЗС на Савушкина
Следствие возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после поджога АЗС на улице Савушкина. По подозрению в совершении преступления задержана несовершеннолетняя девушка, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.
Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу
Сотрудники ведомства установили, что неизвестные через телефонную связь вынудили подростка поджечь колонку в Приморском районе. При возгорании никто не пострадал.
Несовершеннолетнюю задержали росгвардейцы и передали правоохранительным органам. Сотрудники СКР проведут следственные действия.