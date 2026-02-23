Уголовное дело о теракте возбудили после поджога АЗС на Савушкина

Следствие возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после поджога АЗС на улице Савушкина. По подозрению в совершении преступления задержана несовершеннолетняя девушка, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Сотрудники ведомства установили, что неизвестные через телефонную связь вынудили подростка поджечь колонку в Приморском районе. При возгорании никто не пострадал.

Несовершеннолетнюю задержали росгвардейцы и передали правоохранительным органам. Сотрудники СКР проведут следственные действия.

Татьяна Титаева