В Оренбургской области отменили решение об открытии дорог из-за ухудшения погоды

На территории Оренбургской области отменили решение о снятии ограничений на дорогах из-за ухудшения погодных условий. До 18:00 (MSK+2) остаются закрытыми два участка, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, закрыт для движения участок трассы М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска Орск) — со 170-го км (п. Краснощеково) по 260-й км (п. Новоникольск). Также движение закрыто на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск в Кувандыкском муниципальном округе — со 177-го км (выезд из г. Медногорск) по 184-й км (пересечение с а/д федерального значения Подъезд к пункту пропуска «Орск» км 207).

Ранее сообщалось, что с 13:00 4 марта все ограничения на дорогах региона сняты. Ограничения были введены ночью (в 2:10 4 марта) из-за метели.

Руфия Кутляева