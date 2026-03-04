В Оренбургской области сняты все ограничения на движение транспорта

В Оренбургской области с 13:00 (MSK+2) 4 марта все дороги открыты для проезда, сообщили в правительстве региона.

Ограничения ввели минувшей ночью (в 2:10 4 марта) из-за метели. Для проезда были закрыты следующие участки дорог: со 170 км (п. Краснощеково) по 260 км (п. Новоникольск) трассы М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска Орск); со 177 км (выезд из г. Медногорск) по 184 км (пересечение с а/д федерального значения подъезд к пункту пропуска «Орск» км 207) дороги Каменноозерное — Медногорск в Кувандыкском муниципальном округе.

Изначально запрет планировалось отменить в 10:00, однако из-за неблагоприятной погоды ограничения продлили до 13:00 4 марта.

Сабрина Самедова