Reuters: российский СПГ-танкер загорелся в Средиземном море

Российский танкер «Арктический Метагаз», который перевозит сжиженный природный газ (СПГ), загорелся в Средиземном море, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, судно могло быть атаковано надводным беспилотником. При этом каких-либо доказательств этому источник не предоставил, уточняет Reuters.

Судьба экипажа неизвестна. Последний раз «Арктический Метагаз» сообщал о своем местоположении 2 марта. Тогда танкер находился у берегов Мальты. Как пишет Reuters, судно находится под санкциями США и Великобритании.