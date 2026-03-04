Politico: сторонники Трампа усомнились в целесообразности войны против Ирана

Администрация США пока не представила четкие цели военной операции против Ирана, что вызывает вопросы даже у наиболее лояльных сторонников президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, у Белого дома «на исходе время, чтобы обосновать свою позицию» по поводу иранской кампании. Как отмечает издание, первые ответные атаки Тегерана привели к гибели шести американских военнослужащих.

Конфликт разворачивается в момент, когда республиканцы из движения MAGA призывают сосредоточиться на внутренних проблемах США и опасаются затяжной войны. Рост цен на бензин может ослабить ключевой экономический аргумент господина Трампа о доступности жизни и повлиять на поддержку партии перед выборами в ноябре, пишет Politico.

Politico отмечает, что движение America First строилось на скепсисе к внешним военным интервенциям. Такая ситуация создает трудности для Белого дома, который вынужден объяснять операцию, противоречащую прежним обещаниям Дональда Трампа.

«Значительная часть базы — возможно, большинство — поддержит его независимо от того, что он делает. Но в этой коалиции появляются новые голоса […] они задают вполне легитимные вопросы. Если конфликт затянется или пойдет не по плану, этих вопросов станет только больше, как и опасений»,— заявил республиканский стратег Мэттью Бартлетт, работавший в первой администрации господина Трампа.

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил, что в операции участвуют более 50 тыс. американских военнослужащих. США задействовали около 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики. По словам господина Купера, удары наносятся круглосуточно, с 28 февраля поражено более 2 тыс. целей. Исламская Республика отвечает ударами по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

