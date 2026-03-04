Хоккеист Кирилл Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Российский форвард Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесота Уайлд» по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В домашней игре с «Тампа-Бей Лайтнинг» он забил свой 220-й гол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bailey Hillesheim / AP Фото: Bailey Hillesheim / AP

Матч завершился со счетом 5:1. На 47-й минуте встречи Капризов поразил пустые ворота. Помимо него в составе «Миннесоты» отличились Брок Фейбер, Матс Цукарелло, Яков Тренин и Куинн Хьюз. Автором единственной шайбы «Тампы» стал Никита Кучеров.

Ранее лучшим снайпером «Миннесоты» был словацкий нападающий Мариан Габорик, выступавший за клуб с 2000 по 2009 год. «Поздравляю, желаю тебе еще больше голов и очков, но самое главное — побед. Выйди на лед и сделай то, что не получилось у меня — выиграй Кубок»,— приводит его слова пресс-служба «Уайлд».

Кириллу Капризову 28 лет. Он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. По итогам сезона-2020/21 россиянин стал обладателем Calder Trophy (приз лучшему новичку). За клуб форвард провел 381 матч, в которых набрал 461 очко (220 шайб + 241 результативная передача). В списке лучших бомбардиров «Уайлд» он занимает второе место, лидирует финн Микко Койву (709).

В сентябре 2025 года нападающий продлил сотрудничество с «Миннесотой», подписав рекордный контракт со среднегодовой зарплатой $17 млн. Восьмилетнее соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Таисия Орлова