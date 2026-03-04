«Спецавтотех» выиграл тендер на поставку дорожной техники в Омск за 105 млн руб.

Аукцион на поставку дорожной техники в Омск выиграло ООО «Спецавтотех» (Московская область). Контракт с компанией заключен за 105,3 млн руб., при стартовой цене 125,4 млн руб., следует из данных на портале госзакупок.

Тендер был объявлен в феврале Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит поставить городским властям 11 комбинированных дорожных машин-самосвалов. Техника должна быть оснащена распределителем твердых противогололедных материалов, поливомоечным оборудованием и передним плужным снегоочистителем. Все машины должны быть выпущены в 2026 году. Самосвалы необходимо поставить до конца декабря.

Ранее власти Омска сообщали о том, что износ дорожной и специализированной техники для уборки городских улиц в зимний период составляет 72%. Для содержания городских дорог требуется 600 единиц различной техники.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Спецавтотех» зарегистрировано в марте 2023 года в селе Беседы Московской области. Основной вид деятельности организации — торговля автотранспортными средствами. В 2024 году выручка компании составила 557 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

Александра Стрелкова