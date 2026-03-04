В январе продажи автомобилей для такси упали почти на 40% год к году

Объем продаж автомобилей для такси в январе снизился в денежном выражении почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом газете «Ведомости» рассказал управляющий директор ГК «Альфа-лизинг» Максим Агаджанов.

В январе-феврале бизнес в сфере поставок автомобилей для такси уменьшился в годовом выражении на 28%, сообщил коммерческий директор «Флит лизинга» Руслан Моллаев. В среднем 20-25% всех продаж легковых машин в лизинг приходится на сферу такси, отметил руководитель комитета Объединенной лизинговой ассоциации по автолизингу и спецтехнике Александр Николаенко.

По итогам 2025 года общий объем продаж легковых автомобилей в лизинг составил 165,4 тыс. единиц, что ниже показателя за 2024 год на 26%, следует из информации «Газпромбанк автолизинга» и Национального агентства промышленной информации. Согласно этим данным, продажи машин для такси в 2025 году могли составить 33-41 тыс. единиц.

На конец года в России насчитывалось свыше 330 тыс. перевозчиков легковым такси, в собственности которых было 1,2 млн автомобилей, следует из данных ФГИС «Такси».

Собеседники газеты считают, что основная причина снижения спроса кроется в жесткой денежно-кредитной политике Банка России, а также в ожидании таксопарками публикации обновленной версии перечня доступных для работы в такси автомобилей.

В марте в России вступил в силу закон о локализации машин для такси. В соответствии с ним автомобиль должен иметь 3200 баллов локализации либо быть выпущен по СПИК, заключенному в 2022-2025 годах. Отдельные модели может вносить в список правительство. В октябре 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него вошли 22 модели от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».