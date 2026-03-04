Жительница Екатеринбурга пришла в суд с клинком в трости

Судебные приставы изъяли у жительницы Екатеринбурга клинок, спрятанный в трости, с которым она пыталась пройти в здание Железнодорожного районного суда, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Приставы предупредили екатеринбурженку о недопустимости проноса в суд запрещенных предметов и веществ. Когда она прошла через металлообнаружитель, сработали звуковой и световой сигналы — во время досмотра в трости был найден нож длиной 30 см. Опасный предмет изъяли, а в отношении посетительницы возбуждено дело по ст. 17.4 КоАП РФ (Непринятие мер по частному определению или постановлению суда, представлению судьи).

В 2025 году судебные приставы Среднего Урала обнаружили 12 478 запрещенных предметов у жителей, которые они пытались пронести в здания судов региона. Помимо оружия и боеприпасов также были изъяты трость со скрытыми ножами, вязальные спицы, ящик с инструментами и другие запрещенные предметы.

Ирина Пичурина