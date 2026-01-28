В суды Урала в 2025 году пытались пронести 3855 единиц оружия и боеприпасов

В 2025 году судебные приставы Среднего Урала обнаружили 12 478 запрещенных предметов у жителей, которые они пытались пронести в здания судов региона, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Среди изъятых предметов — 3855 единиц оружия и боеприпасов, а также 8623 других объекта, представляющих опасность. К ним относятся острые маникюрные инструменты, аэрозольные баллоны (включая дезодоранты), стеклянные бутылки. В прошлом году в суды пытались принести и нестандартные вещи: спицы для вязания — такие обычно приносят пенсионерки, ящик с инструментами, в котором лежали молоток, пила и отвертки, а также трость со скрытыми ножами.

В 2024 году приставы изъяли свыше 14 тыс. запрещенных предметов у граждан, с которыми они пытались пройти в суды Свердловской области. Из этого объема — более 100 единиц огнестрельного оружия.

Ирина Пичурина