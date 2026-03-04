Экспорт российского лецитина в Китай и Турцию превысил 100 тонн

С начала 2026 года российские производители экспортировали в Турцию и Китай более 118,8 тонн лецитина и пищевых добавок. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты лаборатории исследовали две партии подсолнечного лецитина объемом 53,6 тонны и соевого лецитина весом 65,2 тонны. В Турцию направили 18 тонн подсолнечного и 36 тонн соевого лецитина. В Китай поставили 35,6 тонны подсолнечного и 29,2 тонны соевого лецитина, а также 3 тонны пищевой добавки.

Перед отгрузкой продукция прошла контроль качества и безопасности. Лецитин и добавки проверили на содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, остаточное количество пестицидов и наличие ГМО. По результатам исследований выдали сертификат международного образца «Сертификат здоровья», подтверждающий соответствие требованиям стран-импортеров и договорным условиям.

В прошлом году донские специалисты «ЦОК АПК» сертифицировали для экспорта более 520 тонн лецитина. Продукцию поставляли в Турцию, Китай, Саудовскую Аравию и Иран.

Валентина Любашенко